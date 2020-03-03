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Кабмин представил портал, посвященный коронавирусу в Украине

3 марта, 13:20

Станислав Кожемякин

На специальном сайте можно узнать все, что известно об инфекции, ее диагностике и профилактике заболевания

Украинское правительство, а именно Министерство здравоохранения, запустило в работу специальный портал, посвященный коронавирусу и распространению инфекции в стране и остальном мире.

Несмотря на то, что сайт представляет собой буквально одну страницу, на нем можно узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы, касательно вируса COVID-19: насколько он опасен, существует ли лечение, готова ли Украина к противостоянию болезни, как избежать инфицирования и прочие.

Также все интересующиеся могут узнать, каким образом коронавирус распространяется (в том числе, можно ли заразиться через посылку из страны с очагами заражения) и как происходит его диагностика.

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Кроме того, во избежание распространения фейков, авторы сайта рекомендуют следить за обновлениями на сайтах Минздрава, Кабмина, Центра общественного здоровья и Всемирной организации здравоохранения, а тем, кто оказался за границей и нуждается в помощи, – связаться с посольством Украины в стране своего пребывания.

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Коронавирус в Украине: кто заразился, последние подробности

Также на сайте можно найти ссылку на памятку с мерами предосторожности.

Напомним, ранее в этот день в Украине обнаружили первый случай заражения коронавирусной инфекцией – инфицированный мужчина 26 февраля вернулся из поездки в Италию.

Больше информации о заболевшем украинце сайт "Сегодня" собрал в материале "Коронавирус в Украине: кто заразился, последние подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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