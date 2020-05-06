В Украине появился видеопроект о работе аппаратов искусственной вентиляции легких

По данным ВОЗ, лишь 5% людей, зараженных инфекцией коронавируса, – это те, кто в критическом состоянии проходит лечение в отделениях интенсивной терапии. Две трети из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Все необходимые знания о работе аппаратов искусственной вентиляции легких можно почерпнуть в специальном образовательном видеопроекте.

"Расскажите, это больно?" – задают вопрос специалисту, который работает с аппаратами ИВЛ.

"Собственно, боли человек не чувствует, то есть это не болезненная манипуляция", – отвечает медик.

Это эпизод видеопроекта "COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких". Это обзорный сериал о том, как аппараты ИВЛ спасают пациентов с осложнениями коронавирусной инфекции.

"Около 20% заболевших нуждаются в госпитализации, и из тех 20%, которых госпитализируют, около 20%, то есть каждый пятый, требуют проведения искусственной вентиляции легких", – объясняет президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Также в роликах представлена ​​базовая информация о функционале современных моделей аппаратов искусственной вентиляции легких. Это своеобразная видеоинструкция в форме вопросов и ответов. Профессиональные разъяснения о принципах работы устройства дает Денис Сурков, опытный анестезиолог-реаниматолог.

"Аппарат постоянно измеряет легочный комплайнс у пациента, и по легочному комплайнсу он рассчитывает, сколько давления нужно для данного пациента на данный дыхательный цикл, чтобы достичь желаемого дыхательного объема", – говорит анестезиолог-реаниматолог Денис Сурков.

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Образовательный проект создан Фондом Рината Ахметова, совместно с Министерством цифровой трансформации, Минздравом и Ассоциацией анестезиологов Украины.

"Помощь Фонда Рината Ахметова является очень важной, и мы благодарны за такую ​​своевременную поддержку образовательных сериалов и образовательных продуктов, которые действительно необходимы украинцам", – говорит заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан.

Фонд Рината Ахметова направил 300 млн гривен на борьбу с пандемией коронавируса в Украине. Он закупает и передает государственным больницам экспресс-тесты, средства защиты для врачей и современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

"Фонд Рината Ахметова законтрактовал и оплатил 200 аппаратов ИВЛ, и сейчас мы совместно с Офисом президента, с МИДом, с посольством Украины в Китае боремся за то, чтобы в кратчайшие сроки это оборудование приехало в Украину. Мы хорошо понимаем, что следом возникнет вопрос обучения большого количества врачей работе на этих сверхсовременных аппаратах", – говорит член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Дополнительно для специалистов отделений интенсивной терапии Минздрав организовал онлайн-консультации по использованию аппаратов ИВЛ. Вместе с образовательным сериалом это будет поддержкой для врачей-реаниматологов по всей стране.

"На фоне наличия хорошего оборудования обычно требуется вводить образовательные проекты, которые позволят врачам, просматривая сюжеты или коротенькие фильмы, понимать, как управлять этими аппаратами, как их настраивать в зависимости от потребностей пациента", – объясняет президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Сериал уже доступен на YouТube-канале и на страницах в соцсетях Фонда Рината Ахметова, а также на портале "Дія. Цифровое образование" Минцифры.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" запускают специальный проект #Дякуємомедикам. Это акция, в фокусе которой – ежедневный подвиг людей в белых халатах. Фонд и телеканал "Украина" призывают сказать спасибо украинским врачам за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Поддержка Фонда Рината Ахметова медицинской отрасли во время пандемии продолжается. Так, недавно мы рассказывали о том, что Фонд предоставляет дорогостоящее оборудование медучреждениям Украины.

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