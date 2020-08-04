В Украине появится еще одна обязательная прививка

Прививать нужно будет новорожденных детей, причем не один раз

Министерство здравоохранения намерено расширить календарь обязательных прививок и ввести в него еще вакцинацию от пневмококка. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Реклама

По его словам, начнут вакцинировать украинцев с января 2022 года.

"Несмотря на пандемию, мы принимаем меры для расширения календаря прививок и расширения перечня инфекционных болезней, от которых необходимо защищаться путем иммунопрофилактики. В июне Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала МЗ включить в календарь вакцину против пневмококковой инфекции. 31 июля оперативный штаб Минздрава по противодействию вакциноуправляемым инфекциям также рекомендовал включить в национальный календарь прививок с 2022 года вакцину против пневмококковой инфекции. Она будет проводиться трехкратной прививкой: первые две прививки в первый год жизни и третья прививка – на второй год жизни", – сказал Ляшко.

Читайте также: Иммунизация населения: в Минздраве заявили о критической ситуации

Пневмококковая инфекция распространяется воздушно-капельным путем, например, при кашле, особенно при тесном контакте. Источником инфекции может быть человек без всяких клинических проявлений. Чаще всего это случается зимой или ранней весной. Когда возбудитель попадает в легкие, он может вызвать пневмонию. Инкубационный период длится от 1 до 3 дней. Симптомы пневмококковой пневмонии включают лихорадку, кашель, одышку и боль в груди. Начальные проявления инфекции могут быть сходны с некоторыми симптомами пневмонии и менингита, а также включать боли в суставах и озноб.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце апреля в Украине проходила ежегодная Европейская неделя иммунизации, когда проводятся плановые прививки. Однако из-за карантина медики отказывались вакцинировать детей.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама