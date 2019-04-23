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В Украине появится ракетный катер с крылатыми ракетами

Сегодня, 15:09

Военно-морские силы очень нуждаются в ракетных катерах, оснащенных мощным вооружением, отметил Полторак

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua.

В Украине в этом году планируют приступить к производству ракетного катера, который будет оснащен противокорабельным комплексом с крылатыми ракетами. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, на сегодняшний день Военно-морские силы Украины очень нуждаются в ракетных катерах, оснащенных мощным вооружением.

"Финансовый ресурс позволяет нам завершить в этом году выпуск бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, который нам очень нужен, и на который будут поставлены противокорабельные комплексы "Нептун". И сегодня я выражаю благодарность всем работникам, которые работают на этом уникальном заводе ("Кузница на Рыбальском" – ред.) – благодаря вашему труду и профессионализму мы шаг за шагом приближаем время нашей победы", – сказал Полторак.

Как сообщалось, сегодня в Украине спустили на воду новый военный корабль. Это произошло на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском". По словам Полторака, средний разведывательный корабль не имеет аналога в Украине по своему оснащению и возможностям выполнять задания.

Напомним, что испытания крылатых ракет в Украине начались еще в прошлом году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробней характеристики ракетного комплекса.

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Тег корабли, ракеты, нептун, Полторак, ракетный катер

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