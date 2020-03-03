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В Украине появятся электронные больничные: Кабмин принял решение

3 марта, 12:07

Денис Беспалов

Введение электронных больничных, ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество

Правительство приняло постановление о введении электронных больничных. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Должны запуститься уже в апреле с простым решением, а уже летом интегрироваться с eHealth и медицинскими информационными системами", - написал он.

По его словам, вместо того, чтобы выписывать "больничные листы" на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Чиновник отметил, что вокруг больничных происходит много мошенничества, бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год.

"Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые больничные будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе", – написал Дубилет.

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После запуска нововведения гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный, добавил чиновник.

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В Украине появятся электронные больничные: Кабмин принял решение

"Убираем лишнюю бюрократию. Информация в фонд и к работодателю передается автоматически, а без долгого круговорота бумажных бланков", – написал Дубилет.

Министр также отметил, что разработка новой системы не стоила бюджету Украины "практически ничего".

"Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - объяснил Дубилет.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, введение электронных больничных, ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество вокруг этой темы, когда фейковые больничные покупали за 200-300 грн.

Ранее сообщалось, что Минздрав хочет отменить часть справок.

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правительство больничный Дмитрий Дубилет Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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