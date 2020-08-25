В Украине появятся инженерки и социологини: подписан новый указ

После принятия Кабинетом министров новые нормы украинского правописания, в кадровой документации украинки смогут требовать, чтобы их профессии были указаны в феминитиве – женском роде.

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Такое нововведение появилось после подписания соответствующего приказа министром экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко. Документ был опубликован 25 августа на сайте ведомства.

Глава министерства отменил норму, согласно которой все названия работ, кроме тех, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея), приводились в мужском роде.

"По требованию пользователя при внесении записи о названии работы в кадровой документации отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, которое исполняет соответствующие работы. Например, инженер – инженерка, станочник широкого профиля – станочница широкого профиля, социолог – социологиня", – говорится в приказе.

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Напомним, что новое украинское правописание было одобрено правительством в мае прошлого года. И, стоит отметить, эпохальных изменений в языке не произошло и даже наоборот, как отмечают переводчики и редактора, многие вещи стали понятнее и легче для запоминания.

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