В Украине предлагают создать "реестр секса": что это значит

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После введения "секса по расписке" теперь в Украине готовят новый интимный сюрприз украинцам. Верховной Раде предложили создать добровольный реестр начала личных интимных отношений – т. н. реестр секса. Об этом написал в Facebook киевлянин Андрей Хилько.

По его словам, целью реестра является побуждение и поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни.

"Способ – мобильное приложение, предусматривающее добровольную регистрацию "начала отношений" с внесением исключительно ФИО (фамилии, имени и отчества), даты рождения, действующего мобильного контакта. Отображение "пара" активируется, когда оба партнера подтверждают SMS-кодами свою регистрацию "связь", которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", – написал Хилько.

Он отметил, что поводом станет требование или пожелание одного из партнеров, который настроен на построение полноценных семейных отношений со всеми юридическими признаками гражданского брака.

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Главными социальными функциями "реестра секса" будет:

страховка для малолетних от интима, поскольку во время требования/просьбы создать пару партнер по злым умыслам просто откажется;

невозможность сексуального насилия в отношении женщин;

защита граждан от "нечистых" половых партнеров, которые не намерены создавать семью, ища исключительно сексуального удовлетворения и жертву для этой цели;

уменьшение количества случаев педофилии;

доказательство отцовства в случае случайной беременности.

Что предложит государство для участников реестра:

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возможность бесплатного лечения от венерических заболеваний;

бесплатное предоставление средств контрацепции;

поддержку психологами;

приглашение зарегистрированных пар на бесплатные лекции об образовании семьи, развитии семьи, через SMS-сообщения;

приглашение зарегистрированных пар на бесплатные семинары по планированию беременности, через SMS-сообщения;

неотложные следственные действия в случае, если поступила информация об изнасиловании, насилии. В приложении будет кнопка SOS – когда один из партнеров может немедленно заявить о насилии, изнасилования в существующей паре;

государственную поддержку, защиту отношений граждан нетрадиционной сексуальной ориентации, углубленную консультативную работу и помощь.

Хилько отметил, что данный реестр поможет выявлять граждан, которые часто регистрируются ради поиска новых партнеров либо имеющих венерические заболевания. Для этого в онлайн-приложении будет предусмотрена невозможность регистрации пары, если партнер уже зарегистрирован.

"Данная комплексная программа предложит гражданам сознательно и ответственно подходить к началу половой жизни или началу интимных отношений, созданию семьи, защитит несовершеннолетних или юных граждан, которые могут стать заложниками злых намерений более взрослых партнеров и тому подобное. Внесение или предоставление недостоверной информации о своих ФИО с целью введения в заблуждение партнеров будет преследоваться законом по статье "мошенничество". Данные из реестра не смогут быть разглашены, кроме как в суде в ходе уголовного производства", – объяснил киевлянин.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе текущего года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, касающиеся домашнего насилия и согласия на секс. Изменения в Уголовный процессуальный кодекс нардепы приняли в декабре 2017-го. Раньше изнасилованием считался половой акт, осуществленный с угрозами или применением силы, но теперь это преступление в законе определяется как "проникновение в тело партнера без его добровольного согласия". Сайт "Сегодня" разбирался, что нужно знать о новых правках к Уголовному кодексу о сексе по письменному согласию.

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