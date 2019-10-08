В Украине представили новую управляемую ракету

Новое вооружение может бить по наземным, морским и воздушным целям

Новые управляемые ракеты ЖК-10. Фото: "Милитарный портал"

В Украине уже давно занимаются разработкой управляемых ракет, а теперь конструкторское бюро "Луч" представило на выставке "Оружие и Безопасность 2019" свою разработку универсальную управляемую ракету ЖК-10, которая может использоваться и по наземным, по воздушным целям.

Об этом сообщает "Милитарный портал".

Отмечается, что данная ракета в составе комплекса предназначена для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей оснащенных динамической защитой, катеров, малогабаритных кораблей и воздушных маломаневрених целей.

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Есть два вида это ракеты – противотанковая управляемая ракета Р-10-К и зенитная управляемая ракета Р-10-ОФ. Противотанковая управляемая ракета оснащается тандемной кумулятивной частью и способна пробивать до 1100 мм брони за динамической защитой. Р-10-ОФ оснащается осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и неконтактным датчиком цели. Они наводятся по лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме.

Максимальная дальность стрельбы ракеты 10 000 метров, ее масса – 38 кг.

Отмечается, что она может использовать на различных платформах – сухопутных, воздушных или морских, и в случае изменения угрозы она может использоваться как для борьбы с воздушными целями, так и сухопутными.

Фото: "Милитарный портал"

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в КБ "Луч" называли, сколько ракет изготавливают в год. Эти ракеты изготавливаются как в интересах украинской армии, так и для иностранных заказчиков.

В мае текущего года Украина и Турция подписали контракт на поставку туркам украинских управляемых ракет. Речь идет о ракете "Конус", которая предназначена для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО – 120 мм (основные танки ВСУ Т-64 имеют калибр 125 мм).

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Видео: "Укроборонсервис"

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