В Украине презентовали книгу Сенцова, написанную в российской колонии

Олег Сенцов / Фото: Facebook

Львовское издательство презентовало выпуск книги украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего заключение по сфабрикованным обвинениям, которая была написана, когда политический узник уже находился в российской колонии.

Как сообщили в пресс-службе "Видавництва Старого Лева", книга под названием "Маркетер" состоит из автобиографической прозы украинского узника.

"Маркетер" — сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в ней в основном про свои студенческие годы: сдача экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье — привычные составляющие жизни молодежи, которая получает знания", – говорится в сообщении издательства.

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По словам автора описания этой книги, в ней содержится описание событий начала девяностых годов прошлого века.

"Изменение ценностей. Разрушение стереотипов. Становление. Закалка души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес... Вдумчивый и внимательный читатель найдет все это в новой книге Олега Сенцова. Перевод на украинский язык, который сделал Олег Осока, подан наряду с оригиналом. Оформили сборник Оксана Йориш и Назар Гайдучик", – добавили издатели.

В свою очередь, главный редактор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка напомнила о том, что Сенцов находится в заключении уже пять лет.

"Мы знаем, какую длительную голодовку он выдержал и не сломался. И то, что в тюремных стенах он пишет прозу – это свидетельство большого мужества, силы духа и постоянной работы над собой. Олег будто делает ревизию своей жизни, вспоминает свою юность и времена формирования характера, становления себя как личности. Эти рассказы очень биографичны, а вне жизни самого героя рассказов предстает некрасиво суровая эпоха на рубеже двух общественных строев, на рубеже ценностей", – подчеркнула она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на механизм освобождения украинца Олега Сенцова, который предполагает отдать России подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

В то же время уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

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