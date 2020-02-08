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В Украине прибывших из провинции Хубэй будут изолировать на 14 дней

8 февраля, 15:39

Ограничения ввели для людей, которые находились в провинции Хубэй

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Кабинет министров Украины в связи с распространением коронавируса распорядился временно ограничить и обеспечить особые условия для въезда в страну людей, которые пребывали в провинции Хубэй Китайской Народной Республики.

"Установить: временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Министерством здравоохранения учреждениях", – говорится в распоряжении правительства от 3 февраля 2020 года № 93-р.

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Также Кабмин установил режим повышенной готовности единой государственной системы гражданской защиты чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию государственного уровня в результате распространения болезни, вызванной вирусом 2019-nCoV.

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Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Напомним, что количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722 . По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели. Всего, по данным государственного комитета, на территории Китая зарегистрированы 31 774 случая заражения инфекцией.

Также мы писали, что мир столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Китай Украина изоляция коронавирус

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