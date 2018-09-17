Есть болезни, когда без кислородной поддержки люди не могут существовать

Невозможно надышаться. В Украине – проблема с обеспечением пациентов аппаратами искусственного дыхания. И речь не только о тяжелобольных редкими заболеваниями или туберкулезом. Даже "скорые" не всегда приезжают на вызов с необходимым оборудованием. Приходится вызывать еще, а если это ДТП, то время идет на секунды.

Журналисты обратились с запросом к официальным медицинским органам, чтобы там рассказали о таких проблемах. Может, их просто не слышат в центре? Но оказалась немного другая картина.

Вдох ... выдох ... вдох ... выдох ... Не случись следующего вдоха и человека не станет. Мы этого не замечаем, пока наши организмы способны сами насыщать себя кислородом. Но бывают сбои.

Даниил уже не первый год прикован к постели. Его редкая, быстропрогрессирующая болезнь Миопатия Дюшена разрушила тело. Даня сел уже в инвалидную коляску в пять лет. Одышка началась у него уже в восемь лет. С таким недугом нужен особый уход и покой.

А в четырнадцатом война заставила семью бежать из оккупированного Дебальцево. Стресс и условия жизни переселенца довершили дело. Пораженные легкие не справились с доставкой кислорода в организм. Его жизнь начал спасать аппарат искусственного дыхания, предоставленный благотворителями. Но однажды парню понадобилась реанимация. Жизнь зависела от врачей скорой помощи.

Врачи скорой помощи затянули себе в машину домашний аппарат искусственной вентиляции Даниила и таким образом доставили его в больницу. И там он на время перестал дышать, потому что от машины в реанимацию его транспортировали почти без кислородной поддержки. Пришлось пробивать горло.

Есть болезни, когда без кислородной поддержки люди не могут существовать. Среди них муковисцидоз.

Если вы житель столицы, то в ситуации, когда требуется кислородная поддержка, скорая вас спасет, – уверяют в центре экстренной медицинской помощи.

"Есть дыхательная аппаратура, которая позволяет сопровождать пациента от кровати к машине. Далее переключать на стационарную аппаратуру его и из автомобиля скорой помощи в приемное отделение больницы. Проблемы с кислородом нет", – говорит Вершигора Анатолий, директор центра медицинской помощи и медицины катастроф.

Все кареты скорой разделены на классы. Класс "А" – проще комплектования. Здесь установлены аппараты искусственного дыхания. В более укомплектованных авто класса "Б" может быть серьезное кислородное оборудование, но без аппарата искусственной вентиляции легких. И, наконец, класс "С" – реанимобили, имеющих такую аппаратуру.

Город Киев обеспечено полностью. Однако, даже на киевские кареты есть нарекания со стороны их постоянных пациентов.

Журналисты поинтересовались в областях, а как там с аппаратами искусственного дыхания в автомобилях скорой помощи?

Виктор Забашта, директор коммунального учреждения здравоохранения "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" (г.. Харьков), считает, что оборудование достаточно.

Закарпатье имеет всего 12 реанимобилей, которые способны поддерживать искусственную вентиляцию легких

"Около восьмидесяти процентов автомобилей имеют портативный кислород, то есть, который можно забрать с собой там в дом или в квартиру. Абсолютно во всех автомобилях есть мешки Амбу (ручной аппарат для искусственной вентиляции легких – ред.)", – говорит Анжела Баки, заместитель директора Закапатського территориального центра экстренной медицинской.

Между тем, на всю Донецкую область есть восемь реанимобилей.

В свою очередь, Евгений Науменко, заместитель директора территориального медицинского объединения "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", рассказывает, что в плане кислорода бригады скорой медицинской помощи Запорожской области оснащены.

В Полтаве также заверяют, что кислород есть.

Судя по отчету врачей, а он был сделан по официальному запросу, у нас в стране нет никаких проблем с аппаратами искусственной вентиляции легких. Каждый, кто потеряет способность дышать будет спасен. Но!

Журналисты отъехали 45 километров от Киева в Макаровскую районного скорую, ту самую, которая, в случае необходимости, поедет за Даниилом. Просто и неофициально поинтересоваться, оборудованы ли их машины на случай, если мальчику понадобится срочная эвакуация в реанимацию.

Не в камеру там признаются, что аппарата искусственной вентиляции легких – нет. И действительно, врач, который стоит выше по служебной лестнице, отказался комментировать ситуацию. Но журналисты выяснили, что реанимобиль в Вышгороде один. И он обслуживает несколько районов, в том числе и Макаровский. И Даня находится в 82 километрах от этого авто.

В Минздраве говорят, что им также передают эту общую статистику, что у нас из четырех тысяч автомобилей в трех тысяч семисот есть в наличии дыхательная аппаратура.

Аппарат искусственного дыхания может понадобиться врачам в очень многих случаях. ДТП, производственная травма, стрельба, взрыв – любое повреждение легких или мозга. По статистике Минздрава оборудования хватает. На практике – не всегда.

Напомним, сейчас в Украине медицинская помощь не привязана к месту регистрации или проживания. Каждый может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за обслуживание у врача заплатит государство.

Кроме того, в Киеве работает онлайн-система eHealth, которая позволяет записаться к врачу через интернет. Правда, киевляне до сих пор жалуются, что не все врачи в ней зарегистрированы, так что найти там своего участкового терапевта не всегда удается – как и записаться на прием на следующий день.