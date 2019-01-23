В Украине процветает нелегальная торговля животными

В Украине незаконно торгуют дикими птицами и скупают экзотических животных для фото

Фото: из открытых источников.

В Украине процветает нелегальная торговля животными Игорь Серов //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5f3/bbb/5c45f3bbbf2f5.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5f3/bbb/5c45f3bbbf2f5.jpg 2019-01-23T06:56:00+02:00 Украина В Украине незаконно торгуют дикими птицами и скупают экзотических животных для фото

Нашумевшая на прошлой неделе история с контрабандой из Украины в Оман 1600 щеглов оказалась лишь верхушкой айсберга в хорошо развитой и прибыльной индустрии. "Сегодня" выяснила, что везут под заказ из Украины и кого завозят к нам.

На экспорт

"За последние 10 лет из Украины было вывезено полмиллиона щеглов, а также снегирей, синиц, чечеток. Этим занимается группировка выходцев из ближневосточных стран. Они здесь скупают птиц, их незаконно перевозят к себе на родину. Увы, в этом бизнесе им помогают и украинцы", — рассказал "Сегодня" эколог Владимир Борейко.

Как выяснила "Сегодня", диких певчих птиц можно легко купить на специализированных выставках.

"Естественно, нелегально. Недавно я побывал на одной из таких в столице. Купил троих щеглов, которые с виду были ослаблены. Потратил около 300 гривен, за каждую птицу здесь просили около 100 гривен. Надеюсь, что у меня получится их откормить, а после — отпущу на свободу", — анонимно рассказал "Сегодня" один из киевских активистов-биологов.

По его словам, на таких выставках продают и редких сейчас снегирей.

"Они ценятся из-за своего яркого оперения. В арабских странах готовы платить за них около $100—200 за птицу", — говорят экологи.

Процветает торговля пернатыми и в интернете — на сайтах объявлений можно найти предложения о продаже снегирей, жаворонков, вьюрков. Но особенно много щеглов, по разной цене — от 100 до 300 грн. Мы позвонили по одному из объявлений.

"Готова наловить столько птиц, сколько скажете. Нужно 50 снегирей или синиц — сделаю. Цена за каждого — 300 гривен", — говорит продавец Ирина.

На вопрос, где она их возьмет, женщина сказала, что ловит их силками в поле под Киевом. При этом — мы проверили — на европейских форумах и сообществах этих же птиц перепродают минимум по $120.

Импорт

Кстати, дельцы везут живность не только из Украины, но и в Украину. По словам активистов, например, у одного из киевских богачей до недавнего времени жил дальневосточный леопард:

"В Харькове был случай, когда один из дельцов предлагал маленького черного ягуара за $700. А руководитель одной из ассоциаций, которая по статусу должна опекать животных в Украине, был задержан в Германии с чемоданом редких мадагаскарских хамелеонов. Он наладил нелегальную поставку этих ящериц с Мадагаскара в ЕС. Часто везут в Украину и обезьян, чтобы продать горе-фотографам за 15—20 тыс. грн".

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Меры

Напомним, сейчас в Украине разрешена торговля декоративными птицами (голуби, канарейки, попугаи). А птицы для охоты (соколы, ястребы и т. д.) и вовсе запрещены к отлову. Разведение и торговля дикими пернатыми не регламентируется украинским законодательством вообще — в Уголовном кодексе нет статьи за контрабанду животных. Этим и пользуются контрабандисты. Правоохранители неофициально признаются, что спецотделов по контролю за вывозом/ввозом/торговлей животными и птицами у них нет, случаев регистрируют мало, а из-за особенностей законодательства могут максимум наказать штрафами за подделку документов, нарушения правил ввоза/вывоза, негуманное обращение с животными.

"Чтобы это остановить, нужен приказ нескольких ведомств о запрете вывоза животных и птиц, охраняемых Венской конвенцией. Сейчас эти нормы разрабатываются", — говорит Борейко, участвующий в их разработке.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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