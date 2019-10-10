В Украине продают поддельные и опасные булочки для бургеров черного цвета

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В Украине подделывают популярный ныне черный бургер. Чтобы окрасить его булочку в благородный темный цвет добавляют не дорогие чернила каракатицы, а дешевые синтетические красители. Есть ли риск для здоровья, корда недобросовестные повара прибегают к фальсификациям, и можно ли почувствовать краску на вкус выясняли новости "Сегодня".

На днях Людмила попробовала бургер, булочку которого, как утверждалось, испекли с чернилами каракатицы. Они придают ей сейчас модный черней цвет.

"Дискомфорт я почувствовала буквально через пару часов. К вечеру становилось хуже и хуже. Кончилось скорой помощью. Взяли у меня анализ крови и оказалось, что у меня сильная интоксикация организма" – рассказывает Людмила.

Пищевой технолог Елена Сидоренко предполагает: вместо настоящих дорогих и безопасных чернил каракатицы в тесто для бургера добавили дешевый синтетический краситель. Грешат с такими красками и производители сыров, и макаронных изделий, а также мороженого. Последствия могут быть непредсказуемыми:

"Это тяжелые отравления. И диарея, конечно, начинается, и тошнота, головокружение. Нервная система очень страдает также, то есть человек может терять сознание".

Для черного цвета непорядочные повара добавляют к блюдам даже активированный уголь. В большом количестве он не менее вреден, чем химический краситель.

Домохозяйка Марина готовит черную пищу дома. Покупает чернила каракатицы – для хлеба и пасты. И рассказывает, как отличить натуральный бургер от крашенного краской:

"Если этот бургер не будете иметь солоноватый привкус, то, вероятно, это не настоящий бургер с чернилами каракатицы. И о цене: если этот бургер будет стоить меньше чем 150 гривен – это все же подделка".

Цены на черные бургеры стартуют от пятидесяти гривен. Новости "Сегодня" купили один такой недорогой – на дегустацию Марине.

"Булочка не имеет никакого вкуса. Нету привкуса этого солоноватого и немножко специфического. Скорее всего это все же ненастоящее" – комментирует Марина.

Выдаст искусственный краситель и окраска булочки. Там, где настоящие чернила каракатицы – ровный и благородный черный цвет. А где домешали краситель – неоднородный, с оттенками серого или синего.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в причинах волны массовых отравлений в Украине, которая началась в самом начале осени. ЧП произошли во Львовской, Волынской, Черкасской и Одесской областях.

Но сентябремвсе не ограничилось. До сих пор вся Украина пристально следит за ситуацией с массовым отравлением на Буковине. В Черновицкой области после празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в Путиле в больницу с отравлением попали 52 человека.

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