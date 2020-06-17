В Украине продлен карантин: что изменится с 22 июня

Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения и каких сфер это может коснуться.

Согласно новому постановлению правительства, с 22 июня будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без масок (респираторов). Кроме того, в транспорте будет запрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Кабмин также определил, в каких сферах могут ужесточить карантин, если существенно ухудшится эпидемиологическая ситуация:

проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

учреждения, оказывающих услуги по размещению;

работа метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

работа кафе и ресторанов.

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Регион с "критической" ситуацией по коронавирусу будет считаться если: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 более чем 8 на 100 тыс. населения. Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер будет принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

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Как сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренк, присутствовавший на заседании правительства, на период карантина рабочий день в центральных и местных органах исполнительной власти, других государственных органах и предприятиях, учреждениях и организациях государственной формы собственности может начинаться в период с 8 до 10:00 утра.

Органам власти и госпредприятиям рекомендуется на время карантина разрешить своим работникам удаленную работу или установить гибкий режим рабочего времени, предусматривающий для работника фиксированное время, в течение которого он обязательно должен присутствовать на рабочем месте. Или предоставить сотруднику возможность самому определить свой рабочий график.

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Областные и районные госадминистрации должны разработать совместно с органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования возможности введения на период карантина графиков работы предприятий, предусматривающие разное время начала (окончания) их работы. Также рекомендуется разработать (скорректировать) маршруты движения общественного транспорта с учетом изменившихся графиков работы предприятий.Это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей во время пользования транспортом в час-пик.

Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней каждые сутки фиксировалось около 700 новых случаев. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. В Ивано-Франковской области уже ужесточили карантин.

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