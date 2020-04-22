В Украине продлят карантин: Шмыгаль назвал дату

Кабинет министров продлит карантин до 11 мая. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На днях Денис Шмыгаль говорил, что карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года. По его словам, в стране нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики. В то же время глава правительства подчеркивал, что украинцам придется привыкнуть к жизни "в новых условиях" – носить маски, соблюдать дистанцию, придерживаться определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах.

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В то же время Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в условиях карантина, но с соблюдением эпидемических мер безопасности для людей. В правительстве понимают, что фермеры и селяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию.

А в Мининфраструктуры отмечают, что без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, ​​автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы, поезда и тому подобное. "Укрзализныця" точно не заработает до майских праздников. Также правительство планирует ограничивать количество пассажиров в одном вагоне: им будут мерить температуру.

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