В Украине продолжается Масленица: как хозяйки лепят и варят самые традиционные вареники

Прощание с зимой. В Украине продолжается сырная неделя или Масленица. Хозяйки варят вареники – традиционное в эти дни для украинцев блюдо. И если центральная Украина лакомится сладкими варениками, то западная сахар заменяет солью. Есть ли место блинам на предвесенних гуляниях в этом году?

"На такое количество где-то полкилограмма муки, ложи пол чайной ложки соды и пол чайной ложки соли, высыпаем это. Далее перемешать, добавить сыворотку", – Татьяна из года в год готовит тесто по рецепту. – "На Масленицу, как положено, как любая хозяйка правильная, всегда должна готовить вареники. Вареники могут быть, конечно, разные, но лучше всего на Масленицу чтобы были с сыром, сметаной, с ряженкой".

Вареники в Украине делали большими и пухлыми. И только в западных регионах лепили крошечные, из тонкого теста. Татьяна вареники делает традиционно со сладким сыром. Так же сладкие и гречаники. Хотя на Левобережье эти блюда традиционно соленые.

"Кладем их на марлю и стараемся, чтобы они не касались друг к другу, потому что они будут сейчас еще расти",- делится секретами хозяйка.

И вот так под крышкой, на пару, кусочки теста с творожной начинкой за пять минут превратятся в визитку украинской кухни. Технология приготовления отработана до деталей. Женщина вареники делает часто и много, ведь несколько лет подряд передает блюда и военным на фронт. И семья любит сытное блюдо.

"Они такие легкие, рыхлые, потому они и называются паровые", – отмечает она. В тренде Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

После можно смазать сливочным маслом и полить сметаной.

В последнюю зимнюю неделю украинцы всегда щедро накрывали столы, рассказывает этнограф Галина Олейник:

"На этой неделе варили и огромное количество галушек сырных, пончиков творожных, сырников, налисничков, завивенцев, струдлей сырных. И обязательно варили вареники с множеством разнообразных начинок".

А вот блины могли готовить и в пост, правда только на воде. И в основном на Слобожанщине.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, какие блины готовят в разных странах мира. Едва ли каждая страна мира имеет свои национальные рецепты. Например, в Индии готовят блины из ферментированного теста из риса и чечевицы, а колумбийцы и венесуэльцы любят кукурузные блины.

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