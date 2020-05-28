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  1. Последние новости Украины

В Украине продолжит бушевать циклон: какой будет погода в пятницу

28 мая, 14:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Несмотря на мокрую погоду, почти везде будет довольно тепло

В Украину пришел циклон и он будет формировать погоду 29 мая. Завтра в ряде областей ожидаются дожди, местами даже возможен град. Но при этом температура воздуха будет комфортной – в районе 20 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, дожди с грозами в пятницу стоит ожидать в западных, северных и восточных областях, местами возможен град.

"Сухие полоски прояснений в пятницу вероятные вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако все же будет преобладать в Украине циклоническая влажная погода. Ночи уже явно теплее, ближайшей ожидается 9-14 градусов, на востоке и юге – 12-16 градусов. Днем 29 мая похолодает в западных областях до 13-17 градусов. В большинстве областей Украины завтра 15-21 градус, на востоке и в Днепре с районами – 20-24 градуса", – написала Диденко.

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В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, но есть шансы на солнечные прояснения. Ночью в столице 12 градусов, завтра днем ​​до +19.

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Синоптик добавила, что 30 мая в Украине будет очередной циклон.

В последнее время в Украине разбушевалась непогоды. То в Карпатах пару дней засыпает снегом в горной местности, то дожди превращают улицы городов в реки. Так, например, в Николаеве ливень затопил улицы и остановил трамваи.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущее: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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погода дождь прогноз погоды циклон синоптик

Источник: Сегодня

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