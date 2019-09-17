В Украине проходит неделя противодействию буллингу среди подростков

В школах проходят уроки для учеников, учителей и родителей

В Украине проходит неделя противодействия буллингу среди подростков – ежедневно в школах по всей стране проходят просветительские мероприятия, адресованные ученикам, учителям и родителям.

Напомним, в Украине за буллинг предусмотрены штрафы, которые составляют от 850 до 3400 гривен. Могут назначать и общественные работы – от 40 до 100 часов.

Административная ответственность для подростков начинается уже с 16 лет, а до того за их поступки могут наказать родителей.

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Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

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В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

Также мы писали о том, как противодействуют буллингу в школах Днепра. Так, в случае, если недоброжелательное отношение исходит от педагога, и ребенок рассказал, что каждый раз на математике учитель оскорбляет детей, родители могут по согласованию с дирекцией школы посетить этот урок и убедиться в правдивости обвинений.

Стоит отметить, что буллингом считается систематическая травля, а в полиции акцентируют внимание на том, что для его распознания, родителям необходимо наладить доверительные отношения с ребенком.

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