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В Украине проходит очередной этап конкурса "Морское дело-2019"

26 сентября, 23:41

30 победителей соревнования, организованного Фондом Бориса Колесникова, побывают на форуме в Нидерландах

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Жюри второго Всеукраинского конкурса "Морское дело", организованного Фондом Бориса Колесникова, среди студентов 36 профильных вузов выберет 30 победителей. Именно они побывают в ноябре на Международном форуме "Европорт" в Нидерландах.

Впереди — презентация собственных разработок и бизнес-идей для отечественной морской отрасли. А сегодня участники конкурса демонстрировали знания по иностранному языку.

"500 финалистов сражаются за путевку в финал, они пишут тестирование по английскому языку. Сегодня знание английского является базовым и необходимым для любого специалиста, работающего в морской отрасли. Поэтому мы считаем, что этот этап очень важен в отборе", – говорит директор благотворительного Фонда Бориса Колесникова София Мудрик.

Напомним, что ранее украинские студенты презентовали свои инновационные проекты в Варшаве. Студенты ведущих украинских вузов отправились в Европу в поисках технологических решений для своих городов.

Напомним, команда Днепровской политехники представила проект EasySort – это мотивирующее мобильное приложение для сортировки мусора. Приложение фиксирует, как пользователь сортирует отходы, а взамен получает бонусы, которые можно обменять на товары или услуги.

Студенты Запорожской политехники приехали покорять европейские big city c проектом ДвижПариж по использованию пьезоэлементов (кристаллов, которые при сжатии вырабатывают электричество) при благоустройстве социальных зданий и общественных пространств, где собирается много людей.

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Нидерланды конкурс Колесников студенты Украина Морское дело

Источник: Сегодня

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