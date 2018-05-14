В Украине происходят антицыганские погромы

Три недели назад палаточный лагерь на Лысой Горе в Киеве, где стояли ромы, был сожжен

В Украине – антицыганские погромы.

Еще один лагерь ромов сожгли, теперь в окрестностях Львова. Случилось это вечером 9 мая. Никто из поселенцев не пострадал. По неофициальной информации, налет на табор совершили около 30 человек в масках. Этот инцидент – уже второй за последние три недели. В конце апреля представители националистической организации сожгли лагерь ромов на Лысой горе, в Киеве. В офисе омбудсмена заговорили о ксенофобии и призвали полицию расследовать случаи нетерпимости и принять превентивные меры.

С другой стороны, не все разделяют мнение правозащитников. Многие украинцы по-прежнему считают цыган источником антисанитарии, криминала и не рады подобному соседству. Так что – воспользоваться стереотипами и разжечь костер вражды остается для некоторых делом техники. Но ведь вклад этого народа в мировую культуру вызывает восхищение – чего стоит гений кинематографа Чарли Чаплина? Искусные ремесленники и талантливые артисты, они ведь тоже живут с нами рядом.

Три недели назад палаточный лагерь на Лысой Горе в Киеве, где стояли ромы, был сожжен. Людей перед этим оттуда выгнали силой. Ответственность за насилие на себя не взял никто. В националистической праворадикальной группировке "С-14" заявили о проведении субботника на месте стоянки табора. Но между заявлениями "С-14" и действительностью можно заметить некоторые несоответствия.

Интересно и то, как активист организации Сергей Мазур пишет слово "цыган". Он пропускает букву, как при написании нецензурных слов. А в украинском языке хоть и принято с недавних пор говорить вместо цыгане – ромы, слово цыгане не запрещено. Люди, представляющие, собственно, ромскую культуру над всем этим посмеиваются.

Да и что делать с названиями "цыганский романс", "цыганская иголка" и как в таком случае анонсировать танец "цыганочка с выходом"?

У ответственных за интеграцию цыган в цивилизацию, стоит задача переименовать народ. Как в свое время чернокожее население Америки переименовали из негров в афроамериканев.

"Ввести слово, которое, ну, скажем так, было бы… минимизировало тот негативный, те негативные оттенки, которые вкладывали в слово "цыгане" носители нацистской идеологии", – говорит Ольга Жмурко. Директор ромской программы международного фонда "Возрождение".

Так что же заставляет крайне правого Мазура писать слово цыгане с пропуском букв, как не предвзятое отношение к кочевому народу? И что сформировало в Сергее такое отношение к ромам? Вернемся на место опорного события – Лысую гору. Это место очень ценно для киевлян и с исторической точки зрения, и с военной. Оно окутано легендами и мифами. Считается, что именно сюда на шабаш слетаются ведьмы. Но никак это не место для мусора.

Свалка осталась здесь после так называемого субботника, организованного и проведенного радикалами "С-14". То есть, субботник не предполагал традиционную уборку территории. Исчез табор. Можем предположить, что цель была именно изгнать. В средствах не стеснялись.

От такого оборота дел, как показательное в центре Киева сожжение табора цыган с красивыми фото на фоне пламени, встревожились правозащитники и сторонники открытого либерального развития общества.

Ромам, которые ведут не очень приемлемый для нас образ жизни, Ольга помогает интегрироваться в современное общество – занимается образованием и социализацией ромов в местах их компактного проживания.

В поисках людей, которые пострадали от действий "С-14" журналисты отправляются в один из таборов, которых множество как в самом Киеве, так и в его окрестностях. В таборе – мусор и чумазые дети. Встречают журналистов ромы довольно прохладно.

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Одно из правил для тех журналистов, кто приходит в табор – говорить только с главными. Чтобы не заблудиться во лжи. Говорить от имени табора, в который пришли журналисты, уполномочен Иван из Мукачево.

Иван живет вольной жизнью. Говорит, собирает металлолом. Возвращаться некуда. Своего дома нет. Нет даже паспорта.

В лагере множество детей школьного возраста. И никто из них не получает должного образования.

Образование – это инвестиция, это дисциплина, это достаточно жесткий контроль. Чего в ряде случаев цыгане обеспечить не могут. И не хотят. В их понимании, зачастую, жизнь – это здесь и сейчас. Нашел аккумулятор – сдал, выручку прогулял. А образование – это игра в долгую. Но менять подходы нужно не только самим ромам.

Живописный берег Днепра одно из любимых мест пляжного отдыха киевлян. Сегодня здесь стал табор донбасских цыган.

Русановские сады. Еще один зеленый оазис Киева. И еще одна новоявленная свалка. Здесь садовые домики город выкупил у горожан с целью строительства моста через Днепр. Пока мост не дотянули, дома заняли закарпатские цыгане. Их здесь уже поджигали. Но они, как и ромы с Лысой горы, никаких жалоб в полицию не подавали.

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Украинскому государству и обществу придется решать проблему с социализацией как кочующих ромов, так и обитающих в компактных поселениях наподобие того, что на околице закарпатского Берегово. И бороться с предвзятостью по отношению к ним – тоже. К счастью у нас слово "цыган" имеет и большой положительный заряд. Это чувственный и зажигательный цыганский фольклор. Это мастерство цыганских кузнецов – они издревле владеют секретами ковки. Это теплое чувство к товарищу-рому, с которым вместе воевал в АТО. То есть жить по законам и обычаям современного общества ромы способны. И добиваться в нем успеха – тоже. Элвис Пресли – король рок-н-ролла тоже имел цыганскую кровь.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Березняках киевляне заметили палатки, в которых живут ромы.

Напомним, в начале июня 2017 года правоохранители выселили из Киева очередной табор ромов. Он находился за Лесным кладбищем прямо на кладбище домашних животных. В операции участвовали представители Управления по противодействию наркопреступлениям Национальной полиции Украины, Общественное объединение "Майдан" и Общественное формирование "Лівий Берег ", а также ряд других общественных организаций столицы.