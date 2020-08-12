В Украине прокомментировали создание в России вакцины от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что Россия поспешила с регистрацией вакцины от коронавируса, которую уже испытали на дочери президента РФ Владимира Путина. Российский препарат даже не прошел третьей фазы клинических испытаний.

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Об этом он написал на своей странице Facebook.

На днях россияне заявили, что готовятся с конца августа вакцинировать медиков, а потом, с 2021 года, ввести ее в оборот.

Однако главный санврач Украины напомнил о рекомендации Всемирной организации здравоохранения: в гонке создания вакцины ни в коем случае нельзя пренебрегать безопасностью и эффективностью этих препаратов. Разработка и клинические испытания любых лекарственных средств, в том числе и продуктов в области биотехнологий.

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"Сейчас именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. Сейчас Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях. Именно на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование. Сегодня стало практикой привлечение обычно 20 тыс. человек, которые получают вакцину, а 10 тыс. – плацебо. Или 15 тыс. вакцину и 15 тыс. – плацебо. Это единственный способ проверить, работает ли вакцина. Например, у 70% привитых в течение 4 или 6 месяцев, и что вакцина показала безопасность при привлечении 20 тыс. человек в исследование", – заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что в мире есть достаточно большое количество разработок вакцины, которые зашли значительно дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако ожидающих полноценного завершение испытаний.

А тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. В свою очередь Виктор Ляшко рассказывал, когда в Украине может появиться вакцина от коронавируса.

Видео: Пул №3/Telegram

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