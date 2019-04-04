В Украине прошли испытания новых украинских ракет: опубликовано видео
Под контролем высшего военного руководства страны пуски прошли в Одесской области
В Одесской области провели испытания новых украинских ракет, в том числе контрольные пуски из ракетных комплексов "Вильха-М". Президенту Петру Порошенко доложили об успешных пусках по видеосвязи министр обороны и секретарь СНБО, передает пресс-служба главы государства.
"Хочу поздравить с успешными испытаниями, которые были проведены сегодня. Это завершающий этап создания комплекса "Вильха-М", систем залпового огня с повышенной точностью, с повышенным радиусом действия, которые очень ждут сегодня в войсках … У нас появляются новые возможности. Сегодня – это первые шаги. Завтра также будет предоставлена убедительная демонстрация новых возможностей украинских представителей оборонной промышленности в ВСУ", – сказал он.
Порошенко поблагодарил за успешно проведенные испытания всех, кто был приобщен к этому процессу, в частности сотрудников КБ "Луч".
В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов проинформировал президента, что пуски прошли успешно.
"Наши ракетчики, инженеры и производственники продолжают работать над созданием ракет нового поколения, которые будут надежно и точно уничтожать цели на расстоянии более 200 километров", – сказал он.
А министр обороны Степан Полторак добавил, что технические возможности новой ракеты значительно повышают боевые возможности Вооруженных сил Украины.
Как ранее мы писали, Полторак заявил о начале Украиной серийного производства РСЗО "Вильха". По его словам, украинская армия в декабре 2018-го получила дополнительный ресурс – 4 млрд грн на закупку новых образцов военной техники
Напомним, как рассказывал ранее Турчинов, на новый ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.
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