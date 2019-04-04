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В Украине прошли испытания новых украинских ракет: опубликовано видео

Сегодня, 16:46

Под контролем высшего военного руководства страны пуски прошли в Одесской области

Фото: СНБО
В Украине прошли испытания новых украинских ракет: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/607/116/5ca607116ee72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/607/116/5ca607116ee72.jpg Украина Под контролем высшего военного руководства страны пуски прошли в Одесской области

В Одесской области провели испытания новых украинских ракет, в том числе контрольные пуски из ракетных комплексов "Вильха-М". Президенту Петру Порошенко доложили об успешных пусках по видеосвязи министр обороны и секретарь СНБО, передает пресс-служба главы государства.

"Хочу поздравить с успешными испытаниями, которые были проведены сегодня. Это завершающий этап создания комплекса "Вильха-М", систем залпового огня с повышенной точностью, с повышенным радиусом действия, которые очень ждут сегодня в войсках … У нас появляются новые возможности. Сегодня – это первые шаги. Завтра также будет предоставлена убедительная демонстрация новых возможностей украинских представителей оборонной промышленности в ВСУ", – сказал он.

Порошенко поблагодарил за успешно проведенные испытания всех, кто был приобщен к этому процессу, в частности сотрудников КБ "Луч".

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов проинформировал президента, что пуски прошли успешно.

"Наши ракетчики, инженеры и производственники продолжают работать над созданием ракет нового поколения, которые будут надежно и точно уничтожать цели на расстоянии более 200 километров", – сказал он.

А министр обороны Степан Полторак добавил, что технические возможности новой ракеты значительно повышают боевые возможности Вооруженных сил Украины.


Как ранее мы писали, Полторак заявил о начале Украиной серийного производства РСЗО "Вильха". По его словам, украинская армия в декабре 2018-го получила дополнительный ресурс – 4 млрд грн на закупку новых образцов военной техники

Напомним, как рассказывал ранее Турчинов, на новый ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

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Тег Турчинов, Порошенко, ракеты, испытания, Полторак, Вильха

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