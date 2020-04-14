В Украине прошли летные испытания дрона-камикадзе "Гром": появилось видео

В начале года в "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер, теперь стало известно, что в Украине прошли испытательные полеты нового барражирующего боеприпаса "Гром" – так называемого дрона-камикадзе, сообщает Defense Express.
Во время тестов в различных режимах были испытаны системы управления беспилотником и алгоритмы обнаружения целей.
"Гром" – разработка научно-производственного предприятия "Атлон Авиа".
Украинский "Гром" имеет боевую часть весом в 3,5 кг, общий взлетный вес в 10 кг, может разгоняться до 120 км/ч и находиться в воздухе 60 минут. Цели обнаруживает оптическая станция с камерой, позволяющая находить даже малоразмерные мишени с высоты более 1,2 км. Может оснащаться различными видами боевых частей: осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической.
Особенностью разработки является использование мощного мультикоптера, который одновременно выполняет две задачи – подъем "Грома" на рабочую высоту барражирования и ретрансляция сигнала управления и телеметрии. Это позволяет увеличить время пребывания дрона в воздухе и расширить дальность стабильной передачи данных, даже в условиях активного противодействия вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
В ходе испытаний, чтобы не разбивать прототип, вместо боевой части на БПЛА установили парашют.
Ранее сообщалось, что в Украине разработали специальное ружье против беспилотников.
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