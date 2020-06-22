Новый этап карантина в Украине: что запрещено с 22 июня

Кабмин решил делегировать местным властям право открывать кафе и ТРЦ, при этом анонсировал масштабные проверки

Понедельник, 22 июня, должен был стать последним днем карантина в Украине, но не сложилось: не дожидаясь этой даты, Кабмин объявил, что карантин продлевается до 31 июля. Вводить дополнительные ограничения пока что не планируется, но кафе и рестораны будут проверять тщательнее и чаще обычного.

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Так, первый заместитель главы Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Алексей Чернышов заявил 20 июня, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также под пристальным вниманием контролирующих органов окажутся продуктовые рынки.

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"Считаю, что необходимы массовые проверки; как минимум, 10 000 проверок Госпродпотребслужбой за выполнением заведениями общественного питания норм должны быть проведены уже на следующей неделе. Также определенная опасность существует для пользователей транспорта – внимательность и выполнение рекомендаций Минздрава во всех без исключения общественных местах и учреждениях крайне важно. В противном случае, нас ожидает еще большее число заболевших, а значит, усиление ограничений", – заявил чиновник.

Также будет усилен контроль за выполнением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров городским транспортом, пригородным железнодорожным и автотранспортом, а также межобластного сообщения.

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Отметим, что в Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим в некоторых областях и городах страны местные власти решили ужесточить карантин. Не стала исключением и Одесса – с сегодняшнего дня, 22 июня, в городе усилили противоэпидемические меры. Как сообщает официальный сайт города, такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета.

Кроме того, напомним, что ранее Кабмин обнародовал новые правила адаптивного карантина.

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