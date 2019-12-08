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В Украине проверят на пожарную безопасность все учебные заведения и больницы до 10 января – Гончарук

8 декабря, 18:51

Последняя проверка сгоревшего колледжа была пять лет назад

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

В Украине проверят системы противопожарной безопасности во всех образовательных заведениях, учреждениях здравоохранения, общежитиях и объектах транспортной инфраструктуры до 10 января. Такие мероприятия связаны с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Украине, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"По поручению президента, до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры. В Украины будет глобальная стратегия противопожарной безопасности всей страны", – написал Гончарук на своем Telegram-канале в воскресенье.

Он отметил, что последняя проверка сгоревшего здания колледжа прошла 5 лет назад, в июне 2014 года.

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"Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо!... Жизнь украинцев не должна быть под риском. Безопасность людей – это приоритет №1", - добавил Гончарук.

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Напомним, во время брифинга премьер заявил, что берет ход расследования пожара в одесском колледже под личный контроль. Также он анонсировал отставку нескольких областных чиновников.

Кроме того, пожарному Сергею Шатохину и преподавателю Анне Бортюк, которые спасали студентов во время пожара в колледже, посмертно присвоят звание Героя Украины.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Одесса проверка учебные заведения пожары пожарная безопасность Алексей Гончарук

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