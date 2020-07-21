Українська
$ 27,6
31,59
  1. Последние новости Украины

В Украине пройдет дополнительное ВНО: когда будут тесты и по каким предметам

21 июля, 16:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Тестирование будет проходить с 24 июля по 10 августа

Вслед за основной сессией внешнего независимого тестирования в Украине проведут еще и дополнительное тестирование. Об этом в Facebook сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Реклама

Дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля тестированием по физике и завершится 10 августа тестированием по химии.

График дополнительной сессии ВНО:

  • 24 июля – физика;
  • 28 июля – математика;
  • 29 июля – испанский язык;
  • 30 июля – французский язык;
  • 31 июля – немецкий язык;
  • 3 августа – английский язык;
  • 4 августа – украинский язык и литература;
  • 5 августа – биология;
  • 6 августа – история Украины;
  • 7 августа – география;
  • 10 августа – химия.

Читайте также: Участникам ВНО сделают важную поблажку: шансы поступить вырастут

В тренде
За что задержали экс-главу "Укравтодора" Новака: подробности расследования
Реклама

Результаты дополнительной сессии ВНО будут известны 14 августа.

Как известно, основная сессия внешнего независимого тестирования проходила с 25 июня по 17 июля.

Ранее сообщалось, что абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма упростили доступ к украинскому образованию. Поступающим надо будет сдать экзамены в учебном заведении, а вот ВНО сдавать не нужно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина МОН ВНО

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)Запад
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобусЗапад
Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании
Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследованииПолитика
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террориста
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террористаЗапад
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит "карантинная" Одесса (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять