В Украине пройдет дополнительное ВНО: когда будут тесты и по каким предметам

Тестирование будет проходить с 24 июля по 10 августа

Вслед за основной сессией внешнего независимого тестирования в Украине проведут еще и дополнительное тестирование. Об этом в Facebook сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

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Дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля тестированием по физике и завершится 10 августа тестированием по химии.

График дополнительной сессии ВНО:

24 июля – физика;

28 июля – математика;

29 июля – испанский язык;

30 июля – французский язык;

31 июля – немецкий язык;

3 августа – английский язык;

4 августа – украинский язык и литература;

5 августа – биология;

6 августа – история Украины;

7 августа – география;

10 августа – химия.

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Результаты дополнительной сессии ВНО будут известны 14 августа.

Как известно, основная сессия внешнего независимого тестирования проходила с 25 июня по 17 июля.

Ранее сообщалось, что абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма упростили доступ к украинскому образованию. Поступающим надо будет сдать экзамены в учебном заведении, а вот ВНО сдавать не нужно.

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