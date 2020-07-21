В Украине пройдет дополнительное ВНО: когда будут тесты и по каким предметам

Вслед за основной сессией внешнего независимого тестирования в Украине проведут еще и дополнительное тестирование. Об этом в Facebook сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля тестированием по физике и завершится 10 августа тестированием по химии.
График дополнительной сессии ВНО:
- 24 июля – физика;
- 28 июля – математика;
- 29 июля – испанский язык;
- 30 июля – французский язык;
- 31 июля – немецкий язык;
- 3 августа – английский язык;
- 4 августа – украинский язык и литература;
- 5 августа – биология;
- 6 августа – история Украины;
- 7 августа – география;
- 10 августа – химия.
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Результаты дополнительной сессии ВНО будут известны 14 августа.
Как известно, основная сессия внешнего независимого тестирования проходила с 25 июня по 17 июля.
Ранее сообщалось, что абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма упростили доступ к украинскому образованию. Поступающим надо будет сдать экзамены в учебном заведении, а вот ВНО сдавать не нужно.
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