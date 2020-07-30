В Украине появился свой препарат против коронавируса: что показали испытания

Пациенты, которые принимали препараты, сказали, что чувствуют себя лучше, заявляют координаторы исследования

Украинский фармпроизводитель представил представил первые результаты исследования украинских препаратов для снятия симптомов при заражении коронавирусной инфекцией. Это препараты "Квертин" и "Карнитин" на основе кверцетина (фенольные соединения растений, содержатся, например, в гречке). Эти препараты хотят включить в протокол лечения Covid-19. После препаратов пациенты почувствовали себя лучше, рассказали на пресс-конференции координаторы исследования.

"Эти препарат не специфического действия и не противовирусное средство", – заметила Ольга Голубовская, инфекционист и один из координаторов исследования.

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По словам Голубовской, препарат воздействует на "основное звено механизма развития паталогических изменений". При этом препарат применяется только в комплексной терапии, а не как самостоятельно лекарство. Исследование лекарства для лечения симптомов коронавирусной инфекции началось 14 мая. Клинические испытания проводили в трех медучреждениях. Препараты исследовали на 200 пациентах.

"Мы увидели, что побочных эффектов от препаратов не было в группе. Препарат безопасен. Пациенты субъективно ощущали себя лучше и это позволяло делать вывод об улучшении их самочувствия. Какие были объективные показатели, которые не связаны непосредственно с исследованием и клинической базой на прямую? Это результаты лабораторных исследований. По одному показателю как феритин, результаты показали, что содержание это белка уменьшается. Это позволяет делать вывод о том, что препарат будет препятствовать развитию цитокинового шторма (летальная реакция иммунной системы, прим. авт.). И это есть прямое противовспалительное действие Кверцитина", – рассказал о предварительных результатах исследования Игорь Зупанец, координатор исследования и завкафедры клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета.

Этого препарата пока что нет в международных протоколах и его не используют как лекаственное средство, признается Игорь Зупанец, завкафедры клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета. Однако в Украине он зарегистрирован как лекарственное средство и его прописывают пациентам с кардиозаболеваниями.

"Я хочу сказать, что в Украине "Квертин" и "Карнитин" зарегистрированы как лекарственные препараты. За рубежом, в основном, это биологически активная добавка или специальный пищевой продукт. Чем отличается лекарственный препарат от БАДа? Лекарственный препарат может быть зарегистрирован, когда прошел все исследования, обязательно должна стандартизирована технология производства, производиться и регистрироваться лекарственные препараты могут только, если они производятся по Доброкачественной производственной практике, в отличии от биологически активных добавок. Законодательно не регламентируются те исследования, о которых я сказал, поэтому уровень доказательности биологически активных добавок сильно отличается", – рассказывает о препаратах Игорь Зупанец.

"Квертин" и "Карнитин" производит в Украине "Борщаговский химико-фармацевитический завод".

Гендиректор Директората фармобеспечения Минздрава Александр Комарида сказал: "Минздрав заинтересован, чтобы украинская фармацевтическая отрасль не стояла в стороне и проводила исследования лекарственных средсв для лечения коронавирусной болезни".

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По его словам, сейчас ведется четыре клинических исследования лекарств. которые производят украинские фармкомпании.

"После окончания клинического исследования и когда будет написан окончательный отчет о клинических исследованиях – эти данные передаются в государственный экспертный центр Минздрава, где данные исследования будут проверяться и после того, как эксперты с ними поработают можно будет говорить об объективности и достоверности. Тогда Минздрав может принять решение о включении в инструкрукции о применении лекарственного средства или нет", – прокомментировал Александр Комарида.

Как ранее сообщал глава Минздрава Максим Степанов, в настоящий момент в Украине проходят клинические испытания нескольких препаратов для лечения COVID-19.

По словам главы МОЗ, эти лекарства используются в Украине для лечения других заболеваний, и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19.

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