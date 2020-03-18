В Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус: список областей

По состоянию на утро 18 марта в Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"На протяжении 17 марта в Центр общественного здоровья поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая -3, Днепропетровская – 5, Донецка – 3, Закарпатская – 3, Ивано-Франковска – 3, Киев – 14, Николаевская – 1, Ровненская – 2, Сумская – 2, Тернопольская – 2, Херсонская – 1, Черкасская – 1, Черновицкая – 1)", – рассказали в МОЗ.

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19, отмечают в ведомстве.

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"По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область – 10 (1 летальный), Киевская область – 3, Житомирская – 1 (летальный)", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что во Львове 24 человека госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. У всех пациентов уже взяли образцы для анализов и направили их в Киев.

Из этих 24 человек: 12 – жители Львова, остальные – области. Все они – молодого возраста, и недавно вернулись из-за границы.

Все подробности о карантине и распространении коронавируса в Украине – читайте и смотрите в онйлан сайта "Сегодня": Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

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