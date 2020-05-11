В Украине уменьшилось число больных COVID-19: новые данные за сутки

Коронавирусная инфекция продолжает охватывать Украину – COVID-19 уже подтвердили у 15 648 украинцев. Об этом сообщили Центре общественного здоровья Украины.

За последние сутки в стране обнаружили 416 новых зараженных. С начала эпидемии вирус унес жизни 408 украинцев. Вылечить от опасного недуга удалось 3288 зараженных. Сейчас в стране коронавирусом болеют 12 180 людей. Еще у 39 263 украинцев подозревают инфекцию.

Напомним, ранее китайский вирусолог назвал сразу несколько методов, с помощью которых борьбу с пандемией коронавируса можно вести эффективнее. Кроме того, ученый назвал самое опасное свойство COVID-19.

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Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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