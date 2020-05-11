Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Последние новости Украины

В Украине уменьшилось число больных COVID-19: новые данные за сутки

11 мая, 09:00

Тина Наринецкая

От инфекции скончались 408 украинцев

Коронавирусная инфекция продолжает охватывать Украину – COVID-19 уже подтвердили у 15 648 украинцев. Об этом сообщили Центре общественного здоровья Украины.

За последние сутки в стране обнаружили 416 новых зараженных. С начала эпидемии вирус унес жизни 408 украинцев. Вылечить от опасного недуга удалось 3288 зараженных. Сейчас в стране коронавирусом болеют 12 180 людей. Еще у 39 263 украинцев подозревают инфекцию.

Напомним, ранее китайский вирусолог назвал сразу несколько методов, с помощью которых борьбу с пандемией коронавируса можно вести эффективнее. Кроме того, ученый назвал самое опасное свойство COVID-19.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 мая

Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Украина заражение коронавирус пандемия умершие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 11 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 11 мая и все подробности из регионовУкраина
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинкиFun
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
"Это не конкурс танцев на костях": заявление Зеленского ко Дню победы над нацизмомПолитика
Ослабление карантина: как будут работать парикмахерские и салоны красоты
Ослабление карантина: как будут работать парикмахерские и салоны красотыБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...