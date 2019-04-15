В Украине разработали новый БТР с беспилотниками: опубликовано видео

Командиры смогут управлять подразделениями на поле боя прямо из броневика

Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром" продолжает показывать обновленный БТРы. Так, "Киевский бронетанковый завод" создал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях боя. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.

Отмечается, что "сердцем" новой боевой машины является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.

"Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчетов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других участников боя и средств наблюдения. В свою очередь, автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение. Такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевой задачи и полностью соответствует современной концепции ведения войны, когда преимущество над врагом достигается лучшей координацией и взаимодействием между всеми подразделениями на поле боя и постоянным обменом информацией", – отмечают в госконцерне.

Также изюминкой нового БТРа является наличие собственных беспилотников "Рама", что позволяет "мобильному штабу" самостоятельно получать развединформацию. Также машина оснащена боевым модулем "ИВА-М" с дистанционным управлением, вооруженный 12,7-мм пулеметом и оснащенный дневным и тепловизионным прицелом с дальномером. Максимальная скорость до 100 км/ч и возможность форсирования водных преград вплавь.

Сейчас "Киевский бронетанковый завод" готовит БТР-3КШ к заводским испытаниям, после чего готов начать государственные испытания с участием украинских военных.

Напомним, в январе в Харькове представили обновленный БТР-4. Инженеры не раскрывают всех новшеств, но отмечают, что броня крепка, а выносливость лучше.

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