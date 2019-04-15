Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине разработали новый БТР с беспилотниками: опубликовано видео

Сегодня, 15:55

Командиры смогут управлять подразделениями на поле боя прямо из броневика

Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром" продолжает показывать обновленный БТРы. Так, "Киевский бронетанковый завод" создал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях боя. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.

Отмечается, что "сердцем" новой боевой машины является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.

"Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчетов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других участников боя и средств наблюдения. В свою очередь, автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение. Такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевой задачи и полностью соответствует современной концепции ведения войны, когда преимущество над врагом достигается лучшей координацией и взаимодействием между всеми подразделениями на поле боя и постоянным обменом информацией", – отмечают в госконцерне.

Также изюминкой нового БТРа является наличие собственных беспилотников "Рама", что позволяет "мобильному штабу" самостоятельно получать развединформацию. Также машина оснащена боевым модулем "ИВА-М" с дистанционным управлением, вооруженный 12,7-мм пулеметом и оснащенный дневным и тепловизионным прицелом с дальномером. Максимальная скорость до 100 км/ч и возможность форсирования водных преград вплавь.

Сейчас "Киевский бронетанковый завод" готовит БТР-3КШ к заводским испытаниям, после чего готов начать государственные испытания с участием украинских военных.


Напомним, в январе в Харькове представили обновленный БТР-4. Инженеры не раскрывают всех новшеств, но отмечают, что броня крепка, а выносливость лучше.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег БТР, укроборонпром, беспилотники, боевой модуль, бтр-3

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине разработали новый БТР с беспилотниками: опубликовано видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ровно БТР раздавил легковушку, опубликованы фото

11 апреля, 22:27

В Здолбунове водитель бронетехники пытался избежать наезда на мать с ребенком

В Киеве БТР с отказавшими тормозами "догнал" машину военной инспекции

13 марта, 21:34

На улице Академика Заболотного образовалась большая пробка

Хитрый маневр: военный эксперт объяснил выход украинского боевого модуля на рынок ОАЭ

20 февраля, 04:36

Ставка на экспорт оружия в будущем принесет свои плоды, считает Злой Одессит

Мощнейший в мире БТР выпустил ракеты: впечатляющее видео

2 января, 05:00

Namer начал разрабатываться израильской компанией Rafael в 2000-х годах как тяжелый бронетранспортер

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Украинец похитил сокровище Нидерландов: действовал безупречно

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

Королёва удивила своей фигурой

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Леся Никитю похвасталась фигурой в мини-платье

Прогноз Горбулина о вмешательстве РФ в выборы-2019 в Украине

5 вещей, которые мужчина никогда не должен узнать о своей женщине
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Назван самый полезный суп