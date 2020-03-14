В Украине разработали специальное ружье против беспилотников: видео

Недавно на Донбассе боевики обстреляли украинских медиков с беспилотника и украинским военным не помешал бы прибор для противодействия вражеским БПЛА. Одна из киевских компаний разработала портативный комплекс противодействия беспилотникам – антидрон. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных сил ВСУ в Facebook.
Компания занимается разработкой систем радиоэлектронной борьбы и комплексной дезактивации беспилотных аппаратов. Ранее уже разрабатывались устройства против беспилотников, а этот антидрон уже четвертая модификация и имеет улучшенные технические характеристики.
Управление БПЛА осуществляется с помощью каналов управления, а ориентироваться в пространстве им помогает GPS-навигация. Получение и передача информации происходят непосредственно каналами телеметрии. Поэтому спектр частот, который использует вражеский беспилотник, блокируется антидроном, в результате чего БПЛА становится неуправляемым, неспособным передавать и получать данные, теряет ориентацию в пространстве. В конце концов вражеский дрон падает, не выполнив своей задачи. С помощью этого ружья вражеский беспилотник можно посадить за три минуты.
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Комплексы выпускают в двух вариантах. Первый рассчитан на гуманитарные миссии – полицейские, для охраны общественного порядка. Такие ружья использовали в период проведения Лиги Чемпионов по футболу в Киеве, во время парада, посвященного Дню независимости, на финале Евровидения и т.п.
Второй вариант комплекса – военный. Имеет расширенный частотный диапазон, характерный для военных БПЛА. Предназначен для использования в подразделениях ротной и взводных звеньев для защиты опорных пунктов, мест постоянной или временной дислокации.
Отмечается, что антидронными ружьями интересуются представители других стран, но продавать их за границу, пока идет война в Украине, предприятие не планирует. В то время, когда наши подразделения полностью не оснастят портативными комплексами противодействия БПЛА, экспортный вариант не будут разрабатывать.
Как сообщали новости "Сегодня", осенью прошлого года стало известно, что Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие. У оккупантов тоже появились специальные ружья для противодействия беспилотникам.
Также мы писали, что в начале года в "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер. Примечательно, что рама беспилотного летательного аппарата напечатана из карбона с помощью 3D принтера.
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