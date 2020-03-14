В Украине разработали специальное ружье против беспилотников: видео

С помощью специального ружья вражеский дрон можно посадить за три минуты

Недавно на Донбассе боевики обстреляли украинских медиков с беспилотника и украинским военным не помешал бы прибор для противодействия вражеским БПЛА. Одна из киевских компаний разработала портативный комплекс противодействия беспилотникам – антидрон. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных сил ВСУ в Facebook.

Компания занимается разработкой систем радиоэлектронной борьбы и комплексной дезактивации беспилотных аппаратов. Ранее уже разрабатывались устройства против беспилотников, а этот антидрон уже четвертая модификация и имеет улучшенные технические характеристики.

Управление БПЛА осуществляется с помощью каналов управления, а ориентироваться в пространстве им помогает GPS-навигация. Получение и передача информации происходят непосредственно каналами телеметрии. Поэтому спектр частот, который использует вражеский беспилотник, блокируется антидроном, в результате чего БПЛА становится неуправляемым, неспособным передавать и получать данные, теряет ориентацию в пространстве. В конце концов вражеский дрон падает, не выполнив своей задачи. С помощью этого ружья вражеский беспилотник можно посадить за три минуты.

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Комплексы выпускают в двух вариантах. Первый рассчитан на гуманитарные миссии – полицейские, для охраны общественного порядка. Такие ружья использовали в период проведения Лиги Чемпионов по футболу в Киеве, во время парада, посвященного Дню независимости, на финале Евровидения и т.п.

Второй вариант комплекса – военный. Имеет расширенный частотный диапазон, характерный для военных БПЛА. Предназначен для использования в подразделениях ротной и взводных звеньев для защиты опорных пунктов, мест постоянной или временной дислокации.

Отмечается, что антидронными ружьями интересуются представители других стран, но продавать их за границу, пока идет война в Украине, предприятие не планирует. В то время, когда наши подразделения полностью не оснастят портативными комплексами противодействия БПЛА, экспортный вариант не будут разрабатывать.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

Как сообщали новости "Сегодня", осенью прошлого года стало известно, что Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие. У оккупантов тоже появились специальные ружья для противодействия беспилотникам.

Также мы писали, что в начале года в "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер. Примечательно, что рама беспилотного летательного аппарата напечатана из карбона с помощью 3D принтера.

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