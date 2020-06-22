В Украине разрешили провести ВНО: определены даты

Выпускники украинских школ смогут пройти тестирование в этом году

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ ЧС) дала добро на проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине с 25 июня по 17 июля. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает пресс-служба Минобразования.

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"Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки – с 25 июня по 17 июля. В то же время МОН, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", – сказала она.

Рекомендации главного санитарного врача страны такие:

допускать к ВНО будут лица, у которых температура тела не выше 37,2 градуса и отсутствуют признаки респираторных заболеваний, обязательна маска;

Госпотребслужба будет контролировать расстояние между учениками – не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфицирование помещений;

должна быть правильная организация посещения ВНО: очереди только с соблюдением дистанции, наличие медиков, полиции, инструкторов.

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Мандзий отметила, что все пункты проведения ВНО обеспечены масками для всех присутствующих, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции. Обеспечены всем необходимым 1714 пунктов проведения ВНО.

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В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 650 работников и 11 630 медиков.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

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