В Украине разыгралась зимняя буря: в каких областях будет 50 см снега

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В Украину сегодня, 5 февраля, пришла настоящая зима. На большинство областей обрушились сильный снег и метели, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По прогнозам синоптиков, в стране выпадет 10-20 см снега. Порывы ветра будут достигать 15-20 м / с, в горах – 25 м / с. В стране будут царить метели, а на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Больше всего снега выпадет в Карпатах – тут снежный покров будет достигать 30-50 см.

6 февраля погода в стране не улучшится. В центральных областях синоптики прогнозируют сильный снег, а в восточных областях – снег с дождем. Порывы ветра в этих регионах будут достигать 15-20 м / с. Местами на дорогах ожидаются гололед и налипание мокрого снега, метели. Снежный покров будет достигать 10-15 см.

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей снега будет больше – тут выпадет 30-50 см. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

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В южных областях 6 февраля синоптики прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег. Снега в этих регионах выпадет на 10-15 см. Порывы ветра будут достигать 17-22 м / с. На дорогах гололедица.

Успокоится снежная буря только 7-9 февраля. Но с уходом непогоды станет холоднее – температура ночью будет до 7-13 градусов мороза, днем – ​​до 1-6 градусов мороза. В восточных областях и Карпатах ночью синоптики прогнозируют 11-16 градусов мороза, днем – ​​5-10 градусов мороза.

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"Ожидаемые погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, будут осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, 5 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области из-за непогоды есть опасность схода лавин (3 уровень). Также снеголавинную опасность объявили в горах Черновицкой области (3 уровень).

Отметим, что непогода уже натворила беды в Украине – ночью 5 февраля из-за дождей, снега и сильного ветра без электроснабжения остался 41 населенный пункт.

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