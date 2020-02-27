В Украине реставрируют уникальный объект XVIII века – первое промышленное здание Екатеринослава

В этом году зданию исполняется 226 лет, а первые упоминания о планах его строительства значились еще в «Начертании города Екатеринослава» (1786 г.)

В Днепре продолжается реставрация уникального памятника истории и архитектуры национального значения – Екатеринославской суконной фабрики. На протяжении 40 лет с момента основания это было крупнейшее градообразующее предприятие города.

В этом году зданию исполняется 226 лет, а первые упоминания о планах его строительства значились еще в "Начертании города Екатеринослава" (1786 г.).

За период своего существования Екатеринославская суконная фабрика служила складом провианта для армии, была госпиталем, детским домом и патологоанатомическим музеем.

Но большинство жителей Днепра помнят здание фабрики как хлебозавод. Фабрику эксплуатировали как хлебный завод с 1926 г. и до 2000-х. После прекращения работы завода здание находилось в заброшенном состоянии.

После реставрации здание Екатеринославской суконной фабрики будет приспособлено под коммерческое использование.

Процесс реновации запущен

Процессом реставрации фабрики занялись предприятия-участники корпорации "Алеф", которые ранее занимались строительством таких известных объектов в Днепре, как МФК "CASCADE PLAZA", ТДК "Босфор", бизнес-центр "Призма" и другие.

По словам специалистов, проведенные исследования допускают запуск реставрационных работ в пределах реновации целого квартала, ограниченного проспектом Яворницкого, улицами Пастера и Привокзальной, Старомостовой площадью.

"Здание Екатеринославской суконной фабрики претерпело очень много реконструкций и переделок. Нужно было потрудиться над поисками заложенных проемов, которые здесь когда-то были. Были найдены переделки, которые не имеют абсолютно никакого отношения к памятнику, поэтому их пришлось демонтировать.

Было сложно определить первоначальные формы входных элементов боковых крыльев, потому как они были достаточно качественно и стилистически, а также архитектурно, верно выложены. Однако, как оказалось, наслоение 1914 года немного искажало ту архитектуру, которая была предусмотрена автором изначально. Сейчас ведутся работы по восстановлению первоначального вида здания", – комментирует архитектор проекта Александр Бердик.

Что будет реализовано на территории Екатеринославской суконной фабрики

После реставрации в здании расположатся коммерческие площади. На месте пустыря позади Екатеринославской суконной фабрики также планируется возвести торговый комплекс.

Новый комплекс и реставрированный памятник будет разделять пассажная улица. Она будет походить на одно из самых популярных мест города – Екатеринославский бульвар.

"Это будет 4-уровневый торговый центр, с подземным паркингом. I и II уровень – торговля и кафе, III уровень – фуд-корты. Очень важно отметить пешеходный бульвар, который будет расположен между корпусом суконной фабрикой и ТРЦ. Это будет комфортная пассажная улица европейского класса, с хорошим освещением, озеленением, возможностью отдохнуть. Именно с бульвара будут осуществляться входы в бутики, как бывшей фабрики, так и торгового центра", - поделился главный архитектор Игорь Задоя.

На сегодняшний день уже осуществлены первые этапы реконструкции: демонтаж кровли, испытания свай и изготовление несущего металлического каркаса.

Справка. Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации Станислав Виленский.

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