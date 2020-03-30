В Украине резко испортится погода: где украинцам ждать снега

В Украину снова идут морозы, дожди и даже снег. 31 марта особенно непогода пройдется по северным и западным областям, а вот 1 апреля украинцам будет не до шуток – похолодает еще сильней. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, во вторник в большинстве областей Украины ожидается, хоть и небольшой, но все же мороз 0-5 градусов. А днем ​​столбики термометров будут показывать 1-6 градусов тепла.

"Снег, мокрый снег, то ли дождь вероятны на западе, севере и в Винницкой области. В зависимости от колебаний температуры воздуха. Правда, осадки будут незначительными и периодическими. Где-то просто ограничится облачностью. Ветер будет задувать с севера, умеренный, порывистый", – написал Диденко.

В Киеве 31 марта ожидается холодная погода: ночью 1-3 мороза, днем ​​2-5 тепла, облачно, утром возможен небольшой мокрый снег. В течение дня вторника существенные осадки маловероятны.

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А вот 1 апреля погода особо не будет шутить – повсюду в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. Синоптик обнадежила, что это похолодание ненадолго.

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"На смену атмосферному фронту придет антициклон, поэтому в среду появится больше солнца и дневные градусы смогут немного выше подняться. Ощутимее потепление придет в Украину ближе к концу недели", – добавила она.

Отметим, март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А чего ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

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