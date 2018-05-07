В Украине резко изменится погода: чего ждать в начале недели

Вчера, 10:29

Летняя жара в Украине спадет и будет умеренно тепло, однако прольются приличные дожди


С началом рабочей недели в Украину ворвался грозовой фронт – практически по всей территории страны сегодня пройдут дожди, однако температура воздуха будет довольно высокой, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 7 мая, в западных областях без осадков ожидается лишь на Закарпатье. В остальных областях данного региона пройдут дожди с грозами. Температура днем 16-18 градусов, ночью – максимум +9.

В центральных областях и на севере страны – дожди. Днем температура 20-24 тепла, ночью – 11-13.

На юге страны будет тепло: днем до 27 градусов, ночью – до 17. Но также пройдут грозовые дожди.

И лишь в восточных областях будет больше всего солнца: в Харьковской, Донецкой и Луганской областях будет солнечно, без осадков с температурой 25-27 градусов, ночью – до 17. А вот в Днепропетровской и на юго-востоке – в Запорожской области – +27, но с грозами.

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Во вторник, 8 мая, грозы накроют уже всю территорию Украины. Также во всех областях средняя дневная температура будет примерно одинаковой – 23-25 тепла, ночью – 12-14, на юге до 16 градусов.

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Как писал сайт "Сегодня", начало мая в Киеве оказалось аномально жарким. До 8 мая в столице оглашен чрезвычайный, 5-й уровень, пожарной опасности. С начала мая практически ежедневно фиксируют превышения исторических температурных значений.

Напомним, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказывал о летних температурных пиках. Синоптики ожидают, что летняя жара спадет только во второй половине сентября.
погода, температура воздуха, дожди, грозы

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"Сегодня"

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