В Украине резко изменится погода: синоптик дала прогноз

Уже 8 июля дневная температура воздуха в Киеве снизится до +19...+20 градусов

После 39-градусной жары, которую обещают в ближайшие несколько дней, температура в ряде областей Украины на грядущей неделе резко снизится.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталка Диденко.

Согласно ее данным, погода в Европе формируется под влиянием двух антициклонов Xabl и Winfried, и в понедельник, 6 июля, в Украине будет царить антициклоническая погода – будет сухо и солнечно.

Фото: Наталка Диденко

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Однако в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а в дневные часы, скорее после обеда или вечером, возможны локальные осадки вдоль полосы от Сумской и Харьковской областей через Черкасскую область в южные, кроме Запорожья.

Фото: Наталка Диденко В тренде Составлен прогноз развития пандемии коронавируса в Украине: что говорят ученые

При этом завтра температура воздуха в Украине будет очень высокой. В понедельник ожидается максимально +30...+35 градусов, на юге, на востоке и в центральной части местами +35...+39 градусов. В западных областях Украины в течение дня предполагается +25...+30 градусов. В Киеве понедельник также обещает быть сухим, солнечным и жарким, +30...+32 градуса.

Вместе с тем во вторник, 7 июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы, но в ночь на Ивана Купалы будет сухо и тепло. Однако уже 8 июля жара в Киеве спадет, в других же областях она пойдет на спад 9 и 10 июля.

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"Похолодание придет в Киев 8 июля, температура воздуха может обвалиться до +19...+20 градусов. Резкое изменение погоды! На юге, востоке и в центре Украины сильная жара ослабеет в течение 9-10 июля", – добавила Диденко.

Отметим, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет.

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