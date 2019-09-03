Похолодание принесет атмосферный фронт, а вместе с ним придут и дожди с грозами

/ Фото: Pixabay

Завтра, 4 сентября, в Украине снова ожидается резкое изменение погоды – существенно похолодает в большинстве областей. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Отметим, что в последние дни в Украине стояла 30-градусная жара.

"Завтра в Украине ощутимо похолодает. На севере, западе, в центральных областях, аж до Одесской области прорвется полоса низкой температуры воздуха. Днем ожидается 17-24 градуса, местами и ниже … Похолодание принесет атмосферный фронт. Он приведет дожди на Правобережье", – написала она.

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Диденко отметила, что на востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области все еще будет сухо и жарко – 26-32 градуса.

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В Киеве 4 сентября погода изменится: пройдет дождь и похолодает до +20. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Синоптик добавила, что в последующие дни температура воздуха выровняется и холодов пока не будет.

В тренде В Украине резко похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды

В Укргидрометцентре отмечают, что завтра дожди накроют весь центр и север страны, а также заденут немного западные и южные области.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине почти везде зной и по-настоящему летняя погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробней смотрите в сюжете:

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