В Украине резко похолодает: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)

В Украину после небольшого потепления снова придут холод, дожди и грозы. Прогноз погоды на ближайшие сутки рассказали в Украинском гидрометцентре.

12 мая. Во вторник ночью в западных, местами северных областях и на Виннитчине ожидаются умеренные грозовые дожди. А некоторые регионы и вовсе накроет град.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Также на страну обрушатся порывы и шквалы 15-20 м/с, в западных областях – местами 25 м/с.

Реклама

Температура в стране ночью установится на уровне 10-15 градусов тепла, днем – 17-22 градуса тепла. На юге и востоке днем будет теплее – тут воздух прогреется до 26 градусов тепла. Холоднее всего будет в большинстве западных областей: ночью 7-12 градусов тепла, днем – 11-16. Больше всего непогода будет бушевать в Карпатах – на них обрушатся дождь и мокрый снег, а температура ожидается 2-7 градусов тепла.

13 мая. В среду осадки выпадут ночью на востоке, а также в Днепропетровской и Запорожской областях. Днем дожди ожидаются только в Карпатах и на Закарпатье. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Ночью на восточные области местами порывы 15-20 м/с.

Реклама

Температура ночью в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях установится на уровне 1-6 градусов тепла. Кроме того, на почве ожидаются заморозки 0-5 градусов. На остальной территории будет немного теплее: днем – 4-9 градусов, днем – 12-17 градусов тепла.

Напомним, недавно в Киеве выпала месячная норма осадков – дожди в столице побили почти 130-летний рекорд.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама