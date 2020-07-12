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В Украине резко похолодает: синоптики дали прогноз на начало недели

12 июля, 14:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Дождей станет меньше, особенно вздохнут с облегчением жители западных областей

Сегодняшние температурные качели от +16 до +34 с началом следующей недели сменятся похолоданием – в некоторых областях температура упадет примерно на 10 градусов. При этом, наконец, дожди покинут западные области, которые уже настрадались от наводнения.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 13 июля, с запада страны дожди с грозами переместятся на восток, покапает и в центральных, северных и южных областях. При этом резко спадет жара в центре и частично на юге страны: после сегодняшних 30-34 градусов завтра будут комфортные 20-22 тепла. Ночи на западе и севере будут достаточно прохладными – всего 11 градусов. В Киеве 20-22 градуса и дождь.

Во вторник, 14 июля, дождей станет меньше – грозы ожидаются только на востоке, севере страны, также заденет Полтавскую и Днепропетровскую области. На остальной территории Украины солнечно, но температура будет оставаться приятно прохладной. 20-22 градуса, в восточных областях и на юге максимум +26. Ночная прохлада в 11 градусов распространится на еще больше областей, кроме юга и востока. В Киеве те же комфортные 20-22 градуса и без осадков.

В тренде
В Украине резко похолодает: синоптики дали прогноз на начало недели
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Как сообщали новости "Сегодня", жителей западных областей предупредили об угрозе новых подтоплений из-за подъема уровня воды в реках. Спасатели сообщили, что в некоторых районах ожидается подтопление сельхозугодий, хозяйственных сооружений, приусадебных участков.

Напомним, 8 июля на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. произошло 22 обрыва электросетей. Известно, что без света осталась Черноморка. Также электроснабжения не было в некоторых домах в центре города – на улице Базарной.

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погода синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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