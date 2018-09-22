В Украине резко похолодает – синоптики

Сегодня, 11:22

23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий

В Украину идут дожди. Фото: pixabay.com
В Украину идут дожди. Фото: pixabay.com

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в западных областях, а 23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами с грозами, усиление ветра до 15-22 м/с.

Сегодня в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами сильные дожди; по Украине ожидается значительное снижение температуры ночью до 6-12 градусов, днем до 12-18.

23-24 сентября на высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6 градусов тепла.

В Киевской области 23-24 сентября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы), усиление ветра до 15-20 м/с; значительное снижение температуры ночью до 6-11 градусов, днем до 12-17 градусов.

Также сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание.
погода, прогноз погоды, Украина

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине резко похолодает – синоптики". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay.com

Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:21

В понедельник, 24 сентября дожди зальют западную, центральную и северную части страны

Украина

Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

Два холодных циклона: синоптик рассказала о погоде в последнюю неделю сентября

Вчера, 15:57

По словам синоптика, в Украину идут две волны похолодания, но теплая погода еще возможна
Загрузка...

Другие новости

Фото: Информатор

Киев утонул в смоге: в ГСЧС рассказали о причинах появления густой дымки

Вчера, 15:07

Наиболее сильный смог наблюдают на Оболони и Виноградаре

Украина

Фото: pixabay.com

Дожди, грозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Вчера, 14:55

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют мокрый снег

Украина

Фото: pixabay

Осень по космическому календарю: погода на выходных резко испортится

Вчера, 14:31

В субботу и воскресенье в Украину нагрянет настоящая осень с дождями и резким похолоданием

Украина

Фото: pixabay

"Хрестоматийная" осень: синоптики предупредили о резкой смене погоды

20 Сентября, 15:55

Бабье лето еще порадует украинцев несколькими теплыми деньками без дождей, но уже к воскресенью погода резко изменится и наступит настоящая осень

Евросоюз

Фото: AFP

Шторм "Али" кошмарит Британию и Ирландию: есть жертвы

20 Сентября, 17:30

Местным жителям рекомендуют переждать непогоду дома, чтобы не рисковать собственным здоровьем и жизнью

Украина

Фото: pixabay.com

В Украину идет похолодание и проблемы для здоровья: синоптик рассказала, когда испортится погода

19 Сентября, 13:02

С Северо-Запада Европы атмосферный фронт принесет проблемы для украинцев
Загрузка...