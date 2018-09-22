В Украине резко похолодает – синоптики

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в западных областях, а 23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами с грозами, усиление ветра до 15-22 м/с.

Сегодня в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами сильные дожди; по Украине ожидается значительное снижение температуры ночью до 6-12 градусов, днем до 12-18.

23-24 сентября на высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6 градусов тепла.

В Киевской области 23-24 сентября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы), усиление ветра до 15-20 м/с; значительное снижение температуры ночью до 6-11 градусов, днем до 12-17 градусов.

Также сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание.