В Украине резко потеплеет до +20: какой погоды ждать в Чистый четверг

В Украину снова возвращается тепло. 16 апреля ожидается до 18-20 градусов, но местами будут и дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, Украину покидает холодный атмосферный фронт, который принес нам немного снега. В четверг осадков почти не ожидается, и будет преобладать повышенное атмосферное давление. Однако циклон с севера Европы немного подмочит наши северные и восточные области теплым атмосферным фронтом.

"Поэтому ночью в северных областях, а утром на востоке Украины пройдут небольшие дожди. Между теплым фронтом (красная линия) и следующим за ним холодным фронтом (синяя линия с колючками) существует так называемый теплый сектор (смотрите карту). Вот в него мы завтра и попадем, а, следовательно, температура воздуха существенно повысится, днем ​​предполагается до 12-18 градусов, а иногда и до +20. Однако ночь еще остается холодной, 1-6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков. Особенность завтрашнего дня – сильный, до штормового, ветер. Направление поменяется с северо-западного на юго-западный", – написала Диденко.

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В Киеве завтра также ожидается сильный юго-западный ветер. Температура воздуха в столице днем ​​повысится до 16-18 градусов, однако ночь остается холодной – всего 2-5 градусов, в окрестностях местами заморозки 0-2 градуса ниже нуля. Ночью есть вероятность небольшого дождя, завтра днем ​​в Киеве будет преобладать сухая погода.

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