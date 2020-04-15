Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Последние новости Украины

В Украине резко потеплеет до +20: какой погоды ждать в Чистый четверг

15 апреля, 16:11

Сергей Мартынец

Снежный атмосферный фронт покинул Украину, теперь погоду будет портить северный циклон

В Украину снова возвращается тепло. 16 апреля ожидается до 18-20 градусов, но местами будут и дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, Украину покидает холодный атмосферный фронт, который принес нам немного снега. В четверг осадков почти не ожидается, и будет преобладать повышенное атмосферное давление. Однако циклон с севера Европы немного подмочит наши северные и восточные области теплым атмосферным фронтом.

"Поэтому ночью в северных областях, а утром на востоке Украины пройдут небольшие дожди. Между теплым фронтом (красная линия) и следующим за ним холодным фронтом (синяя линия с колючками) существует так называемый теплый сектор (смотрите карту). Вот в него мы завтра и попадем, а, следовательно, температура воздуха существенно повысится, днем ​​предполагается до 12-18 градусов, а иногда и до +20. Однако ночь еще остается холодной, 1-6 градусов, местами есть вероятность небольших заморозков. Особенность завтрашнего дня – сильный, до штормового, ветер. Направление поменяется с северо-западного на юго-западный", – написала Диденко.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля
Фото: Черновицкая ОГА

В Киеве завтра также ожидается сильный юго-западный ветер. Температура воздуха в столице днем ​​повысится до 16-18 градусов, однако ночь остается холодной – всего 2-5 градусов, в окрестностях местами заморозки 0-2 градуса ниже нуля. Ночью есть вероятность небольшого дождя, завтра днем ​​в Киеве будет преобладать сухая погода.

Как сообщали новости "Сегодня", в Казахстане пронеслась снежная буря. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и рвал провода. В результате в стране повреждены около полусотни домов – с них сорваны крыши и обшивка стен.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреляУкраина
Чистый четверг: главные приметы праздника
Чистый четверг: главные приметы праздникаFun
Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреля
Чистый четверг-2020: что нельзя делать в праздник 16 апреляFun
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и народные традиции праздникаFun
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионовУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...