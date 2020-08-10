В Украине резко ухудшится погода: где ждать дождей и гроз (карта)

Украину сегодня, 10 августа, накроют дожди и грозы. Но, несмотря на осадки, в стране будет довольно жарко.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, непогода утром и днем обрушится на западные, северные и большинство центральных областей. На остальной территории осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м / с. Температура в стране установится на уровне 23-28 градусов тепла. Еще жарче будет в южной части ночью – там прогреет до 29-32 градусов.

Напомним, недавно ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы.

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Кроме того, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие . Смотрите в сюжете "Сегодня", как метеозависимым людям спастись от резких изменений погоды:

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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