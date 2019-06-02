В Украине с 2020 года детей не будут принимать в детдома – Супрун

К 2023 году на месте детских домов предполагается создать паллиативно-реабилитационные центры

Фото: Ульяна Супрун / Facebook.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что изменениями в системе поддержки детей, живущих без родителей, предполагается, что с 2020 года детей не будут принимать в детские дома.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Ни одно образцовое интернатное учреждение с наилучшими условиями не заменит семью. Именно поэтому вместе с другими министерствами в прошлом году начали изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей. И это не о закрытии интернатных заведений", - отметила Супрун.

Она отметила, что из детей, живущих в интернатных заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. "У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка. Чтобы эти дети росли в своей семье, ищем способы помочь таким семьям", – добавила она.

"В прошлом году мы подготовили проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Положения о центрах реабилитации и паллиативной помощи детям". По нему предусмотрена трансформация домов ребенка в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи", – отметила в. о. министра.

По ее словам, предполагается, что до 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме, а параллельно будет проводиться необходимая подготовка, чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи.

"С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - добавила Супрун.

Также, по ее словам, предусмотрено, что к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, количество мест в которых будет создано в соответствии с потребностями общества. В центрах будут предоставлять услуги по реабилитации, паллиативу. Центр также может оказывать услуги по респису – временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. "В интернаты эти заведения не превратятся", – отметила и.о. министра.

"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список" – гарантированный государством пакет услуг, за который будет платить Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатными", – сообщила она.

Супрун подчеркнула, что эти изменения не означают, что дети из детских домов останутся без жилья. "Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - заверила она.

Ранее мы писали о том, что в колонии, расположенной в Днепропетровской области, открыли второе в Украине учреждение, где малыши, рожденные в местах лишения свободы, будут проводить время с матерями до достижения трехлетнего возраста.

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