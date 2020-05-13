В Украине с 22 мая снова могут ослабить карантин

На сегодняшний день Украина на так называемом «плато» заболеваемости, и это дает надежду на преодоление эпидемии

Новый этап ослабления карантинных ограничений может быть введен с 22 мая. Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

"С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления – бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день Украина на так называемом "плато" заболеваемости, когда количество заболевших приблизительно на одном уровне. В то же время премьер отметил, что увеличивается и количество выздоровевших.

"Сегодня рекордное количество выздоровевших – 343 человека. Впервые такой показатель высокий. К сожалению, оно пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика – результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса. Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений… Но это не будет означать полной отмены карантина", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, на прошлом заседании правительства был продлен карантин до 22 мая, а с 11 числа сняли ряд ограничений для бизнеса. Разрешили работать кафе, ресторанам, салонам красоты, непродовольственным магазинам с определенными условиями соблюдения мер безопасности. Но при этом общественный транспорт пока не пустили для всех, а только для определенной категории граждан. Сегодня в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему в Украине не запускают транспорт.

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