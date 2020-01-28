В Украине с апреля начнут выдавать электронные больничные: что нужно знать

/ Фото: Depositphotos

Министерство социальной политики Украины рассчитывает запустить листы нетрудоспособности в электронной форме с 1 апреля текущего года. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

"На этой неделе запускается постановление на согласование относительно внедрения электронного больничного. Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запустить с 1 апреля электронные больничные... Это будет первый этап, а основной этап – это полноценный запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me (сервис записи к врачам и сохранения медицинских данных. – Ред.), которая будет формировать медицинское заключение, которое будет автоматически отправляться в Пенсионный фонд, в реестр плательщиков ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. – Ред.), а далее – в Фонд социального страхования для начислений. Это будет второй этап, который будет запускаться с 1 сентября по всей стране и займет какое-то время", – сказал Коваль.

По его словам, введение данной системы позволит проверять правомерность выдачи пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

Реклама

"Мы приостановим этими действиями поток выписываний за день врачами 50 больничных, так как можно будет проверить все факты с привязкой к фамилии доктора, сколько больничных он выдал и по своему ли профилю", – отметил заместитель министра соцполитики.

По данным Коваля, в 2018 году свыше 573 тыс. украинцев оформили больничные листы, в том числе в связи с беременностью, в 2019 году – свыше 566 тыс. человек, при этом бюджет выплат по данной статье составил 15 млрд грн, тогда как на 2020 год в бюджете заложено 17 млрд грн на выплату больничных.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская власть продолжает внедрение проекта "Государство в смартфоне" и пытается отменить многие справки, а госуслуги занести в онлайн. Так, например, Минздрав хочет отменить часть справок. Лишние справки и отчеты тормозят работу системы здравоохранения, уверены в ведомстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама