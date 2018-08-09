В Украине с начала года копы оформили протоколы на десятки тысяч пьяных водителей

Сегодня, 16:17

В полиции снова напомнили водителям об опасности алкоголя

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

Украинские полицейские за первые семь месяцев 2018 года оформили 56241 административный протокол водителям, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Запорожской области.

"Призываем водителей быть сознательными и ответственными! Безопасность на дорогах начинается с каждого! За первые семь месяцев 2018 года по всей Украине оформлен 56241 административный протокол на водителей за управление в состоянии опьянения (ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", – заявили копы.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число серьезных происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек. 
ДТП, полиция, пьяный водитель

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Источник:

"Сегодня"

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