В Украине с начала года копы оформили протоколы на десятки тысяч пьяных водителей

Украинские полицейские за первые семь месяцев 2018 года оформили 56241 административный протокол водителям, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Запорожской области.

"Призываем водителей быть сознательными и ответственными! Безопасность на дорогах начинается с каждого! За первые семь месяцев 2018 года по всей Украине оформлен 56241 административный протокол на водителей за управление в состоянии опьянения (ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", – заявили копы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число серьезных происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.