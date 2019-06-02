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В Украине с начала года утонули 274 человека

2 июня, 12:28

Также с начала года было спасено на водоемах 138 человек, в том числе 20 детей

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

С начала года на водоемах Украины погибли 274 человека, из них 25 – дети. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Вместе с увеличением температурных показателей, стремительно растет и количество несчастных случаев на водоемах Украины. Это обусловлено приближением купального сезона и неосторожным отдыхом у воды. Самой распространенной причиной утопления является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей", - говорится в сообщении.

Также с начала года было спасено на водоемах 138 человек, в том числе 20 детей.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. 

Кроме этого, в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

Ранее спасатели рассказали, как не стать жертвой воды.

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Тег чп, Украина, водоемы

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