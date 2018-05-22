В Украине сегодня будет тепло, но с грозой: где пройдут дожди

Днем будет тепло, а вот ночи все еще продолжают оставаться холодными

Погода в Украине сегодня, 22 мая, будет разной в зависимости от региона – на западе пройдут дожди с грозами, на востоке – сухо и жарко, сообщает Укргидрометцентр.

Из всей территории страны дожди с грозами пройдут лишь в западных областях, и там же будет самая низкая температура. Днем синоптики прогнозируют 20-22 тепла, а вот ночью прохладно – 7-9.

В центральных и северных областях температура будет приблизительно такой же, но с той разницей, что без дождя. Днем – 21-23, ночью немного теплее – максимум 11 градусов.

Теплее всего будет на востоке страны. Там ожидается солнечная погода, а дневная температура будет 25-27 градусов, ночью – 10-12.

Не сильно отстанет от востока и юг. Теплее всего будет в Херсонской области – до 28 тепла, в остальных южных регионах 24-26. В Крыму 25-27. Ночью будет теплее всего – 12-14.

Как сообщалось в прогнозе погоды на неделю, в Украине ожидаются осадки и не будет сильно жарко. Также есть и народный прогноз, который вам расскажет, чего ожидать в эти дни.

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