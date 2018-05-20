В Украине сегодня чтят память жертв политических репрессий

В Украине сегодня, 20 мая, чтят память жертв политических репрессий, что, согласно президентскому указу 2007 года, проходит ежегодно в третье воскресенье мая. В этом году отмечается 80-я годовщина Большого террора.

"Сейчас мы отмечаем восьмидесятую годовщину массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Через непостижимо большие масштабы, которые точно установить невозможно до сих пор, это преступление коммунистического тоталитарного режима называют Большим террором",- сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе официальной церемонии на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Как напоминает Украинский институт национальной памяти, Большой террор – масштабная кампания массовых репрессий граждан, развернутая в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Быковнянское захоронение жертв сталинских репрессий является одним из крупнейших на территории Украины. В настоящее время установлены имена более 19 тыс. расстрелянных граждан.

Другие места массовых захоронений жертв Большого террора политических репрессий 1937-1938 гг.: Рутченково поле (Донецк), район Парка культуры и отдыха (Винница), Пятихатки (Харьков), Католическое кладбище (Умань), Еврейское кладбище (Черкассы), село Халявин (Черниговская обл.), Второе христианское кладбище (Одесса), 9-й км Запорожского шоссе (Днепр). В Западной Украине после 1939 года также появились места массовых захоронений, в частности, урочище Демьянов лаз (Ивано-Франковск), урочище Салина (Львовская область), Тюрьма на Лонцкого (Львов).